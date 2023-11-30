“تعليم القاهرة” توجه بإدماج طلاب "التربية الفكرية للصم والبكم"

قامت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وكيل المديرية لشئون الادارات التعليمية، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمدرسة التربية الفكرية للصم و البكم التابعة لإدارة الساحل التعليمية.

كان فى استقبالها الدكتور أنور ابراهيم مدير عام الإدارة، ونعمة محمد مدير إدارة التربية الخاصة ومدير المدرسة،

جاءت الجولة وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومن منطلق حرصه الدائم على دعم جميع الطلاب خاصة ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع وتوفير كافة الخدمات التعليمية والتدريبة لهم .

تفقدت "زينب عبد الفتاح" الفصول الدراسية للإطمئنان على حسن سير العملية التعليمية وأشادت بمستوى الطلبة في المدرسة .

كما تابعت فعاليات تدريب( اللغة الإنجليزية بلغة الإشارة) على مستوى مديرية التربية والتعليم، بحضورغالية أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية.

وأكدت "زينب عبد الفتاح" علي الاهتمام البالغ بذوي الهمم والسعى المستمر لتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإدماجهم في المجتمع بما يضمن لهم الرعاية الصحية وحقهم في التعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق .

كما تأكدت من مدى جاهزية مقار اللجان الإنتخابية والتي من المقرر أن تنطلق يوم العاشر من ديسمبر المقبل.

فى ختام الزيارة توجهت بالشكر لىمديرعام الإدارة ، ومدير المدرسة على جهودهم المبذولة مع أبنائنا الطلاب للإرتقاء بمستواهم التعليمي.