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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى محاولته تنفيذ عملية "دهس"

عناصر من قوات الاحتلال
عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب شاب فلسطيني، اليوم /الخميس/، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب عاطوف في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب، لم تعرف هويته بعد، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الاقتراب، والقيام بنقله.

وبالتزامن مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي تياسير والحمرا العسكريين في كلا الاتجاهين أمام حركة تنقل المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وسط انتشار عسكري مكثف.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها أطلقت الرصاص على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس في المنطقة المذكورة وقامت بتحييده واستخدام تعبير "التحييد" يعني إصابة الشاب الفلسطيني إصابة "قاتلة" وهو ما يرجح استشهاده.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية