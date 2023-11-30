نبيه بري: الدعوة لجلسة تشريعية لنظر التمديد لقائد الجيش اللبناني

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه سيدعو إلى جلسة تشريعية قبل 15 ديسمبر المقبل تتضمن بحث موضوع التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، الذي تنتهي ولايته في يناير المقبل- وذلك بعد اجتماع يسبقها لهيئة مكتب مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك مشروعات قوانين عديدة محالة من الحكومة إلى جانب عدد من اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة من ضمنها اقتراح يتعلق بالتمديد سنة لمن هم في رتبة عماد ستُدرج فيها للبت فيها في تلك الجلسة.

وتطرق بري - في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم الخميس، إلى أزمة انتخاب رئيس جديد للبلاد، موضحا أنه لا ضرورة تتقدّم على حسم هذا الموضوع، معتبرا أن لبنان أمام فرصة لانتخاب الرئيس بعدما أصبح الوقت ضيقا جدا ولم يعد جائزًا التأخير في انتخاب الرئيس – على حد تعبيره.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني، الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان، موضحا رفض بلاده لأي تعديل لهذا القرار.

وأضاف بري، أن إسرائيل خرقت هذا القرار آلاف المرات، مشددا على رفض وضع أي شروط أو فرض أي تعديلات وترتيبات جديدة على لبنان، معتبرا أن أي خطوة في هذا الاتجاه غير مقبولة.

وشدد على أن الحدود الدولية مع إسرائيل معروفة وواضحة، مشيرا إلى أن هناك 13 نقطة حُسم بعضها وتبقى نقاط أخرى يجب أن تُحسم، وصولا إلى مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، إنه رغم المساعي الجارية لتمديد الهدنة في غزة، فإنّ المطلوب هو التنبه مما تبيته إسرائيل من نوايا عدوانية سواء في غزة، أو ضد لبنان.