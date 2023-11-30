رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع اللجنة العليا للحاسبات والمعلومات

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية إجتماع اللجنة العليا للحاسبات والمعلومات بالجامعة بحضور الدكتور صبحي شرف رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة ، وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة الالكترونية والهندسة والعلوم وعميد كلية الذكاء الإصطناعي والمدير التتفيذى لمعلومات الجامعة ، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومدير عام مركز المعلومات.

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الإجتماع ناقش الخطة الشاملة لرقمنة الجامعة و تشمل تصور لوضع تكنولوجيا المعلومات بها يتوافق مع المتطلبات التعليمية والادارية في ضوء الإدارة الالكترونية للمؤسسات، وارتباطها بالخدمات الالكترونية في باقي مؤسسات الجامعة .

وأوضح رئيس الجامعة أن الإجتماع عرض الخطة الإستراتيجية للجامعة والخطة التنفيذية للعام الأكاديمي الحالي، مشدد على ضرورة وضع رؤية للتحول الي جامعة رقمية بشكل علمي والاستفادة من كوادر الجامعة المتخصصة .

ووجه القاصد بضرورة تحديد موعد ثابت لانعقاد اللجنة العليا للحاسبات شهريا و تقييم التطبيقات البرمجية بالجامعة ،و إعادة هيكلة الموارد البشرية ومركز المعلومات .

كما وافق الإجتماع علي الاستعانة بمتخصص UIUX لاستكمال أعمال البوابة الإلكترونيه وتحديد اتجاهاتها وإعادة تفعيل دور المشرفين على الوحدات المركزية للتطبيقات الرئيسة .

وأضاف القاصد أن الإجتماع ناقش إنشاء وحدة حوسبة فائقة القدرة High Performanc Computing Unit ، وإنشاء مكتبة رقمية للكتب التخصصية بمشاركة جميع كليات الجامعة ، كما أكد علي ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ البنية التحتية والتطبيقات ،و دعم مبادرات أجيال مصر الرقمية

كما ناقش الإجتماع بدائل الجامعة لبعض التطبيقات المطبقة حاليا بالجامعة مثل برنامج إبن الهيثم للطلاب وبرنامج إبن الهيثم لطلاب الدراسات العليا أو البرنامج الحالي برنامج الموارد البشرية (HR) شئون العاملين و شئون أعضاء هيئة التدريس doo or Dot Net)

وأشار رئيس الجامعة إلي أن الإجتماع استعرض نتائج التشغيل التجريبي للشبكة اللاسلكية لطلاب المدن الجامعية ، مع مناقشة ضرورة رفع سعة دوائر الربط المحلية (VPN) في كلية الهندسة الإلكترونية من Mbps 100 - كلية الاقتصاد المنزلي من 3 إلى 5 Mbps 100 - كلية التربية الربيع 100Mbps 34 إلي Mbps ،وتحديد سعة الإنترنت لطلاب المدن الجامعية .