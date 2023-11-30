السفير دياب اللوح: إقامة الدولة الفلسطينية حتمية تاريخية

شاركت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة في ندوة حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

شارك في المؤتمر سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح ، والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ، والنائب عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع ، والنائب أحمد بلال ، القيادي القومي أحمد الجمال ،النائب علاء عصام ، وكوكبة من القيادات الحزبية والسياسية المصرية، ولفيف من أساتذة العلوم السياسية وأعضاء مراكز الدراسات وممثلي الأحزاب السياسية المصرية والفلسطينية.

ووجه السفير دياب اللوح في مستهل كلمته الشكر لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي لحرصه على الوقوف إلى صف الشعب الفلسطيني في المناسبات الوطنية كافة، موجها الشكر الكبير لمصر الشقيقة الكبرى رئيسا وحكومة وشعبًا لما يقدمونه من دعم وإسناد تاريخي مستمر على كافة المستويات للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع وقضيته العادلة وحقوقه الوطنية الثابتة في فلسطين، مؤكدا أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة ومنصة لتذكير العالم بكافة دوله وشعوبه ومنظماته الدولية، بأنه مازال يقع على عاتقه مسؤوليات تاريخية وسياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية لرفع هذه المظلمة التاريخية وإزالة آثار النكبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني منذ عام 1948م وعجز المؤسسات الدولية عن تنفيذ قراراتها لإنصاف الشعب الفلسطيني.

وأكد اللوح أن الشعب الفلسطيني لايزال يواجه كوارث نكبة عام 1948م، ويتعرض إلى نكبة تلو أخرى مع استمرار تعرضه لحرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي تشنها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الضفة الغربية والقدس منذ السابع من أكتوبر الماضي، مستهدفا وجوده التاريخي على أرضه، وتدمير مقدراته من المباني والبنى التحتية والمرافق الخدماتية والحيوية، وحصد أكثر من سبعين ألفاً من الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين، في أبشع جريمة حرب مكتملة الأركان يرصدها التاريخ الحديث والقديم أيضاً على مرأى وصمت مُخجل من العالم.

وأضاف: “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو أبشع من نكبة، فقطاع غزة أضحى منطقة منكوبة بالمعايير الدولية والإنسانية، ويعيش أفظع كارثة إنسانية، فهو منذ السابع من أكتوبر الماضي بدون كهرباء وبدون مياه وبدون غذاء وبدون دواء، وبدون إتصالات وهناك أكثر من مليون وسبعمائة ألف مواطن من قطاع غزة فقدوا مساكنهم وبيوتهم، بعد أن تم تدمير أكثر من ستين ألف وحدة سكنية بشكل كُلي، وعشرات الآلاف الأخرى بشكل جزئي ولم تعد صالحة للسكن، وما نسبته حوالي 70% من إجمالي مباني ومرافق قطاع غزة في ظل ارتكاب أكثر من ألف وخمسمائة مجزرة دموية بشعة راح ضحيتها عشرات الالآف من المواطنين ، وأن أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فأضحى الموت في قطاع غزة يطارد الحياة، ويلاحق كل هدف ساكن ومتحرك، ولا يميز بين مواطن وآخر دون تفرقة سياسية او تنظيمية أودينية ، وكذلك استهداف العاملون في القطاع الطبي والصحافة والمنظمات الدولية الإغاثية ، فأضحى الشعب الفلسطيني بأكمله بين شهيد وشاهد على جريمة أو مشروع شهادة، كل يودع أخاه وجاره وصديقه ولا يعرف متى يأتي أو يكون دوره، فعلاج الجرحى بالدور، ودفن الشهداء على قوائم الانتظار، ومن لم يمت بالقصف والقتل مات من الجوع والعطش ونقص الدواء، والحسرةٍ المُرةٍ على فراق الأحبة من الأبناء والأحفاد والأهل”.

وطالب السفير الفلسطيني المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية والأخلاقية لوقف الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية الممنهجة التدميرية الدموية على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل ومستدام، وفتح ممرات إنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني ، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه وعصاباتهم المسلحة ومنظماتهم الإرهابية، وطالب الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً، برغم انحيازة إلى جانب إسرائيل والحرب على الشعب الفلسطيني، بالإلتزام بقواعد القانون الدولي، وتحمل مسؤولياتها بما لها من تأثير على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، لوقف هذه الحرب، ولصيانة الأمن والاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط، وبناء السلام العادل والشامل، وتنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس جون بايدن على نفسه وفي مقدمتها تطبيق مفهوم رؤية حل الدولتين.

وعبر عن خالص شكر وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للشقيقة الكبرى مصر بكافة مكوناتها السياسية والحزبية والاجتماعية والاعلامية ولكافة أبناء الشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفهم الوطني الرافض لمخطط التهجير للشعب الفلسطيني مما يعني شطب القضية الفلسطينية، وهذا ما لن تسمح به مصر، الحريصة دوماً على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار والسلم والسلام العادل والشامل في المنطقة والعالم، مؤكدا أنه بالرغم من غياب الأفق السياسي لتجسيد رؤية حل الدولتين، وغياب الإرادة الدولية، وازدواجية المعايير الدولية، فإن اقامة الدولة الفلسطينية حتمية تاريخية لأنه ما ضاع حقٍ وراءه مُطالب.

وأكد المشاركون في الندوة على المواقف المصرية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة ودعم نضاله المستمر، وأنهم يبعثون رسالة تضامن إلى الشعب الفلسطيني الصامد وللعالم أن المصريين يدعمون نضالاته وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات سريعة وجادة وتحمل مسئولياته بالتصدي الحازم والواضح لحرب الابادة الجماعية وللممارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني.