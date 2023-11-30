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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طارق العريان يشارك الجمهور أحدث صور لكواليس فيلم "ولاد رزق ٣ القاضية"

طارق العريان
طارق العريان
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 شارك المخرج طارق العريان على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، جمهوره أحدث صور من كواليس تصوير فيلم "ولاد رزق ٣ القاضية" .

وظهر المخرج طارق العريان وسط معدات وآلات التصوير الحديثه، فى لوكيشن التصوير وتفاعل معها الجمهور والمتابعين بشكل كبير، والذين أبدوا إنتظارهم لعرض الفيلم بدور العرض السينمائى.

يشار إلى  أن فيلم ولاد رزق حقق نجاحاً كبيراً من خلال طرحة بجزئين، وسط مشاركة من كوكبة من النجوم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، كريم قاسم، ندى موسى، محمد ممدوح، سيد رجب، باسم سمرة، والإخراج طارق العريان.

يذكر أن المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أعلن عن دعم الجزء الثالث للفيلم، بمبلغ مالى يصل ل ٣ ملايين دولار، لظهوره بشكل يليق بحجم النجاح الذى تحقق فى الأجزاء السابقة، وتقديم عم  فنى جديد يليق بالمشاهد المصرى والعربى.

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