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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"على المحتل تحسس رأسه في كل مكان".. حماس تتبنى عملية القدس ردًا على مجازر إسرائيل

شهداء عملية القدس
شهداء عملية القدس
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أعلنت حركة حماس عن تبنيها لعملية القدس كرد طبيعي علي جرائم الاحتلال غير المسبوقة من مجازر وحشية في غزة وقتل الأطفال في جنين، والانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الاسري الفلسطينيون في سجون الاحتلال واستمرار انتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصوله اليه.

ونعت حركة حماس في بيان لها الشهيدين القساميين الشقيقين مراد محمد نمر (38 عامًا)، وإبراهيم محمد نمر (30 عامًا)، من بلدة صور باهر البطولة، منفذا العملية الفدائية صباح اليوم في مستوطنة راموت بالقدس المحتلة، والتي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين.بحسب بيان الحركة .
وأضاف البيان: “على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية وشارع وزقاق، فأبطال شعبنا مستنفرون للثأر لدماء الشهداء، وصد العدوان”.

وتابع البيان: “ يزعم  قادة الاحتلال أنهم سينهون وجود حماس في غزة ولن يسمحوا باستمرار التهديد لمستوطني غلاف غزة وفي نفس الوقت تخرج لهم حماس في الضفة والقدس وتهدد المستوطنين في القدس والأغوار وحوارة وكل مكان، وأيضًا في الشمال مستوطنو كريات شمونة يقولون أن تهديد المقاومة لم يذهب ورئيس المستوطنة يهدد بعدم الرجوع ما دام تهديد حزب الله وغيره موجودًا”.

حماس القدس