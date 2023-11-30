تعيين الدكتور محمد شقوير وكيلا لوزارة الصحة بكفر الشيخ

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قراراين حملا رقم 461 ،و رقم 462 لسنة 2023، بتكليف كل من الدكتور محمد أحمد إبراهيم شقوير، أخصائي طب بشري بمديرية الشئون الصحية بالجيزة للعمل، وكيلًا لوزارة الشئون الصحية والإسكان بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور اعتبارًا من يوم 3 ديسمبر 2023، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

كما تم تكليف الدكتور محمد عطية أبو السعد ، أخصائي أول طب بشري بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ ، للعمل وكيل لمديرية الشؤون الصحية ، لمدة ثلاثة أشهر ، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

جاء قرار وزير الصحة بتعيين وكيل وزراة للشئون الصحية الجديد بمحافظة كفر الشيخ، بعد بلوغ وكيلة وزارة الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، سن التقاعد القانونية.

وشغل الدكتور محمد أحمد إبراهيم شقوير، منصب مدير مستشفى أم المصريين، منذ العام الماضي، وكذلك عمل بمنصب مدير عام إدارة الطوارئ والتخصصات الطبية بوزارة الصحة والسكان، كما شغل وكيل وزارة الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ الجديد، منصب أمين مساعد نقابة أطباء

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