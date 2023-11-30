المطران عطا الله حنا: أرض الميلاد لن يُحتفى فيها بالعيد

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الإرثوذكس، أن كافة الكنائس المسيحية في عالمنا تستعد لاستقبال الموسم الميلادي المجيد فالزينات في كل مكان والاشجار المزينة في كل المدن والعواصم العالمية وانوار الميلاد في كل زاوية وفي كل مكان .

وتابع، العالم المسيحي يستعد لاستقبال الميلاد المجيد في زمن تتعرض فيه أرض الميلاد (فلسطين الارض المقدسة ) للعدوان والتنكيل والممارسات الظالمة أن رض الميلاد لن يُحتفى فيها بعيد الميلاد في ظل هذه الانتهاكات والممارسات الظالمة ومسيحيوا الأرض المقدسة سوف يحتفلون بالعيد في كنائسهم وسوف يرفعون الدعاء والصلاة الى الله من اجل السلام المغيب لان العدالة مغيبة في هذه الارض المقدسة.

وأكمل، "المجد لله في العلى وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة " هذا ما نقوله في الميلاد متساءلين اين هو السلام واين هي المسرة في ظل هذه المظالم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، نحن كمسيحيين فلسطينيين نعيش آلام شعبنا ولسنا طائفة او اقلية في وطننا كما يحلو للبعض ان يصفنا بل نحن مسيحيون ننتمي الى اعرق واقدم حضور مسيحي في هذا العالم ، كما اننا ننتمي لفلسطين ارضا وقضية وشعبا وتاريخا وتراثا .

وأضاف، لسنا دعاة حروب وعنف وقتل فهذه ليست من ادبياتنا وطفل المغارة لم يعلمنا هذا بل دعانا الى المحبة التي لا حدود لها والرحمة التي لا حدود لها ايضا ، ولذلك فإننا نقف الى جانب كل انسان مظلوم في هذا العالم فكم بالحري عندما يكون هذا المظلوم شعبنا ونحن منه ونحن فلسطينيون نسير في طريق آلامنا ومعاناتنا على رجاء الوصول الى الحرية المبتغاة والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم شعبنا التضحيات الجسام .

وتابع، الحكام في هذا العالم وخاصة في الغرب ليسوا عادلين وما وصلنا اليه كفلسطينيين هو بسببهم لانهم يتغنون بشعارات السلام الفضفاضة ولا يفعلون شيئا من اجل ان تتحقق العدالة في هذه الارض المقدسة، نقول للحكام في الغرب ولغالبيتهم الساحقة " اذ ان هنالك بعض الاستثناءات " بأنكم انتم شركاء في الجرائم بحق شعبنا بتخاذلكم وصمتكم ودعمكم لهذه الالة التدميرية التي تتلذذ وتشعر بنشوة عندما تقتل وتدمر وتخرب .

وأختتم المطران عطالله حنا بالقول: من وحي عيد الميلاد اقول لمسيحيي العالم بأن احتفاءكم بالعيد ينقصه شيء هام وهو ان تتحقق العدالة في ارض الميلاد لكي ينعم اطفال بيت لحم واطفال فلسطين ببهجة العيد وفرحة كما هم اطفال كل العالم، التفتوا الى اطفال غزة والى الدمار الهائل الذي حل فيها وكرسوا صلواتكم في هذا الموسم من اجل هذا الشعب المظلوم والمنكوب وارفعوا الصوت عاليا رفضا للمظالم ورفضا للممارسات الغير انسانية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني .



