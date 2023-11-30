إنجي شرف تعلن اعتزال التمثيل: اتخذت قراري بعد استشارة رب العالمين

قررت الفنانة إنجي شرف، اعتزال الفن بشكل نهائي، معلنة ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد تفكير طويل.

وقالت: "بعد تفكير لوقت مش قصير، وبعد استشارة رب العالمين، قررت اعتزال التمثيل نهائيًا، وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".

وجسدت الفنانة إنجي شرف شخصية "أنيسة" في مسلسل "ريا وسكينة" الذي تم عرضه في عام 2005، ويعد هذا الدور أهم وانجح أعمالها الدرامية، حيث إنها خطفت الأنظار إليها مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

إنجي شرف من مسلسل ريا وسكينة

والجدير بالذكر أن الفنانة إنجي شرف كانت آخر أعمالها الفنية حكاية "روليت" من مسلسل "كل أسبوع حكاية" مع نضال الشافعي ونجلاء بدر، وحققت من خلاله نجاحًا واسعًا، لافته على إنها سعيدة بمشاركتها في عمل متميز وتقديمها إلى الدراما مرة أخرى بشكل جديد ومختلف.