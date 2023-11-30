الأسر الطلابية بجامعة القناة تُنظم كأس شهداء الجيش والشرطة

نظمت إدارة الأسر الطلابية بجامعة قناة السويس بطولة كأس شهداء الجيش والشرطة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

وخلال البطولة أُقيم دوري خماسيات كرة القدم بمشاركة منتخبات أسر 18 كلية ، والذي أسفرت نتائجه عن فوز كلية الهندسة بالمركز الأول، وكلية الزراعة بالمركز الثانى، والمعهد الفني للتمريض بالمركز الثالث.

وخلال حفل ختام البطولة- تم تكريم أسر الشهداء من أبطال الجيش والشرطة.

هذا وقام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتكريم الشهيد الحي البطل عبدالجواد سويلم، والطالبة نيرمين عزب بكلية التربية الرياضية لفوزها في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال، كما تم تكريم أسرة الراحل محمد السيد الملط نائب مدير النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.