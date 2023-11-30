هل تزوجت آمال ماهر من رجل أعمال إماراتي؟

أثارت المطربة آمال ماهر تساؤلات الجمهور في الساعات القليلة الماضية بعد تداول فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، أثناء جلسة تصوير على أنغام أحدث أعمالها الغنائية "أنا الحب" معلقة عليها "من كواليس التصوير".

وتصدرت المطربة آمال ماهر محركات البحث عقب نشر هذا الفيديو، ووجه الجمهور عدد من الأسئلة حول زواجها ومن أبرز هذه التعليقات: "مبروك الزواج يا فنانة، مش عاوزينك تشوقينا أكتر من كدة يا آمال، الف مبروك زواج سعيد، شهر عسل سعيد".

وعلى الجانب الآخر أكد عدد من النقاد الفنيين على أنباء زواج المطربة آمال ماهر من رجل أعمال إماراتي ونقل إقامتها إلى هناك بعد قضاء شهر العسل في لندن.

وفي هذا السياق، مازالت المطربة آمال ماهر تتجاهل الرد على متابعيها، حيث نشرت صورة تجمعها مع نجلها عمر محمد عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام، من رحلتهما إلى لندن.