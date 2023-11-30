رئيس المعاهد التعليمية: تصديق رئيس الجمهورية على إنشاء مدينة طبية عالمية بسعة 5 آلاف سرير

أعلن الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إنشاء مدينة طبية لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية .

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الخامس عشر للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى والامراض المعدية، والمنعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبحضور الدكتور محمد عبدالوهاب الابجيجى ، نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، والدكتور محمد صالح ، عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى والامراض المعدية ورئيس المؤتمر ، والدكتور على حسين ، نائب عميد معهد الكبد والامراض المعدية، وعدد كبير من أطباء وأساتذة الكبد فى مصر والعالم .

واضاف رئيس هيئة المعاهد التعليمية، أنه تم تحديد موقع إنشاء المدينة الطبية على طريق العين السخنة، فضلا عن تحديد عدد أسرة الرعاية المركزة بشكل مبدئي 1100 سرير، هذا بخلاف الأسرّة الداخلية والمقرر لها الوصول إلى أكثر من ألفي سرير؛ ومن المتوقع أن يصبح إجمالي الأسرّة في المدينة نحو 5 آلاف سرير، بحيث يضم الخدمات والكوادر المختلفة في مكان واحد يسد العجز فيها، مشيرا إلى تعزيز الجانب البحثي والتدريبي للمعهد.

اوضح عبدالغفار، أن فكرة إنشاء المدينة الطبية كانت في بدايتها فكرة إنشاء معهد قلب جديد وتم تخصيص مكان له في مدينة الشروق، ولكننا طمعنا لتحويلها إلى مدينة طبية متكاملة، وبعد عرضها على الرئيس وافق عليها.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، أن التحدي الأساسي هو التخصصات التي سنقدم فيها خدمات طبية وبحثية قوية، وإتقان الجراحات الحديثة، مثل الخلايا الجذعية وزراعة الأعضاء، وجراحات الروبوت، والعلاج بالجينات، وجراحات القلب المتطورة.

وشدد عبدالغفار، على أن المؤتمر الخامس عشر لمعهد الكبد، يعد فرصة حقيقية لتبادل الأبحاث والمعلومات الطبية بين أساتذة الطب فى مصر والعالم، مشيدا بجهود المعهد فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.