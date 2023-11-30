الجاليات المصرية بالخارج تعلن دعمها للسيسي في الانتخابات الرئاسية

كشف المهندس تامر هدايت أحد أبناءً الجالية المصرية بالولايات المتحدة الامريكية و العضو المنتدب وعضو مجلس ادارة شركة المصريين بالخارج التي أعلنت عن تدشينها الدكتورة سها الجندي وزيرة الهجرة برأس مال مليار دولار لتضم أبناء المصريين بالخارج أن الجاليات المصرية مستعدة للانتخابات الرئاسية الجمعة القادمة وهناك حالة من الحراك والرغبة في التعبير عن حقهم الدستوري في انتخاب رئيس بلادهم . مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة .

وأكد المهندس تامر هدايت أن جموع المصريين بالخارج يدركون الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على مصر ومقدراتها ويشعرون بما يحدث من بناء وتنمية على أرض مصر بمختلف القطاعات والمجالات لذلك هم يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشار إلى أنه من خلال مجلس ادارة المصريين بالخارج وتواجدهم بدول مختلفة فقد تم تنظيم العديد من الفعاليات واللقاءات خلال الفترة الماضية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتقديم صورة مشرفة عن مصر بدول المهجر .

و أكد المهندس تامر هدايت أن أعضاء مجلس ادارة “ المصريين بالخارج ب”رئاسة المهندس أشرف دوس في كالفورنيا و عضوية كريم صبحي أسعد نائب رئيس مجلس الادارة ببريطانيا والدكتور حسن محمود الجارحي بالمملكة السعودية و وائل حسن عبد الوهاب بنيويورك والمهندس عادل صبري بولس بكندا والمهندس سامح كامل المصري باستراليا يعلنون تأييدهم وحشدهم للجاليات المصرية لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي .

واكدوا أن الهدف من شركة المصريين بالخارج هو الترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، واستهداف 14 مليون مصري بالخارج مما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل دعم القيادة السياسية و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوزراء والجهات المعنية في مصر .

وتستهدف الشركة الاستثمار في قطاعات مختلفة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والصناعة والسياحة وغيرها .

يذكر أن «شركة المصريين بالخارج» كانت بطلب وتوصية من النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين بالخارج فهي إحدى التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر وسيكون دور وزارة الهجرة معتمد على توفير الدعم اللوجيستي وتذليل العقبوات التي تواجه المؤسسين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.