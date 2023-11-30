"آبل" و"جوجل" تتعمدان إخفاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي من قائمة أفضل التطبيقات 2023

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 10:42 ص

تعمدت شركتا آبل وجوجل من إخفاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومن بينها "تشات جي بي تي" من قائمة أفضل التطبيقات لهذا العام. وذكر موقع "تك كرانش" التقني أن كلا من آبل وجوجل أعلنتا اليوم عن أفضل تطبيقاتهما وألعابهما لهذا العام، حيث فاز تطبيق AllTrails للمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات بجائزة أفضل تطبيق iPhone من Apple لعام 2023، بينما فاز التطبيق التعليمي Imprint: Learn Visually كأفضل تطبيق على Google Play. وفي الوقت نفسه، اتفقت Apple وGoogle على لعبة العام، حيث اختارت كل منهما Honkai: Star Rail لتكون الفائز.

لا تعد قوائم "الأفضل" لنهاية العام مجرد وسيلة لجذب الاهتمام بالتطبيقات والألعاب الجديدة، ولكنها تعمل كوسيلة لقياس حالة أسواق التطبيقات، وما أرادت المنصات نفسها الاحتفال به، وما جذب اهتمام المستهلكين في 2023.

الجدير بالذكر أيضًا أنه لم تقم آبل Apple أو جوجل Google باختيار تطبيق تشات جي بي تي ليكون أفضل تطبيق لهذا العام، على الرغم من النجاح المذهل الذي حققه تطبيق ChatGPT للهاتف المحمول وغيره.

وقال الموقع "وهذا أمر غريب بشكل خاص نظرًا لأن ChatGPT أصبح التطبيق الأسرع نموًا في التاريخ في وقت سابق من هذا العام عندما وصل إلى 100 مليون مستخدم بعد وقت قصير من إطلاقه، تم كسر هذا الرقم القياسي لاحقًا بواسطة Instagram Threads، الذي وصل إلى 100 مليون مستخدم في غضون خمسة أيام فقط، وحتى أكتوبر لا يزال يحتفظ بقاعدة مستخدمين نشطة تقل قليلًا عن 100 مليون".

