تشكيل إنتر ميلان لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بنفيكا البرتغالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بنفيكا على ملعب دا لوز، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الإنتر، أرناوتوفيتش وأليكسيس سانشيز، في ظل تواجد الثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام على مقاعد البدلاء.

وتأهل النيراتزوري رسميًا إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة ريال سوسيداد الإسباني.

ويحتل إنتر ميلان، وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل بنفيكا الترتيب بلا نقاط.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة بنفيكا

حراسة المرمى: موليادي

خط الدفاع: يان بيسيك - دي فريج - أتشيربي - دارميان

خط الوسط: دافيد فراتيسي - أسلاني - دافي كلاسين - كارلوس أوقستو

وفي الهجوم: أرناوتوفيتش - سانشيز.