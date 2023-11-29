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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم الشرابية يتفقد مدرسة الظاهر الابتدائية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد أشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الأربعاء، انتظام اليوم الدراسى وسير العملية التعليمية بمدرسة الظاهر الابتدائية المشتركة.

وجاء ذلك برفقة طارق خليل مدير أمن الإدارة، والسيد عمر مدير التعليم الابتدائي، وكان في استقبالهم حسن النجار مدير المدرسة، حيث تفقد مدير عام الادارة فصول المدرسة ومتابعة سير العملية التعليمية واطمأن على المستوى الدراسى للتلاميذ متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.

كما تم متابعة السجلات المدرسية وسجلات شئون الطلاب والعاملين وكافة الاعمال بالمدرسة، وفى نهاية الزيارة تقدم مدير عام الإدارة بالشكر لفريق العمل بالمدرسة على حسن تعاونهم ومجهودهم الكبير الملموس من أجل صالح التلاميذ.

إدارة الشرابية التعليمية التعليم الابتدائي