نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات قافلة شاملة لخدمة أهالى روضة السودان بالدقي

شهدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات القافلة الطبية والتنموية لخدمة سكان روضة السودان بحى الدقى، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتحسين المستمر للخدمات المقدمة لأهالى روضة السودان.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن القافلة تأتى فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين من أهالى المناطق المطورة لرفع كفاءة البيئة الجديدة الحاضنة لهم للتأكد من تحقيق مشروع تطوير العشوائيات للأهداف المنتظرة منه والمتعلقة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأكدت نائب المحافظ أن القافلة شملت عيادة رمد متكاملة وصرف الأدوية مجانا وكذلك خدمات دفع غرامات الغارمين و توزيع ٤٠٠ قطعة ملابس وندوات للتعريف بالصحة الإنجابية وعيادة متنقلة لتتظيم الاسرة.

شارك بالقافلة مؤسسات مصر الخير، جمعية الرائدات الريفيات، جمعية البر والتقوى، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، جامعة حلوان، المجلس القومى للمرأة، وكذلك مديريات الشئون الصحية والشباب والرياضةبالجيزة.

وخلال تفقدها لفعاليات القافلة حرصت عبدالحليم على تقديم الشكر للجهات المشاركة بالقافلة والمتطوعين من طلبة كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان ومديرية الشباب والرياضة.

شهد الفعاليات رفقة نائب المحافظ اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة.