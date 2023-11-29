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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة بأسوان

حملات امني مكبرة
حملات امني مكبرة لضبط تجار السلاح والمخدرات
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قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة. 

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، فى نطاق   


مديرية أمن أسوان، ضُبط خلالهم (8،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (7 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، إضافة إلى ضبط (3) قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات)، وتنفيذ (830) حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو–كمية لمخدر الهيروين- طبنجة- 3 فرد محلى- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية)، بمديرية أمن دمياط.
 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

الامن العام اسوان دمياط