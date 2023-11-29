التحالف الوطني: 1500 شاحنة دخلت غزة منها 1150 مصرية (فيديو)

قال أحمد موسى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف عمل بشكل سريع منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، وتمكن في أقل من 48 ساعة توجهنا بـ108 شاحنة في القافلة الأولى إلى معبر رفح، مشيرًا إلى أن أول قافلة أكثر قافلة واجهت صعوبات، والتحالف مكون من 34 جمعية ومؤسسة بعضهم مختص بالأعمال الإغاثية والتي تقدم مساعدات غذائية وصحية، واستطعنا توصيل ما يقترب من 957 شاحنة، الشاحنة الواحدة متوسطها من 15 إلى 20 طن، وفي ستاد القاهرة، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر قدمت نحو 80% من المساعدات التي دخلت معبر رفح.

وأضاف "موسى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هناك 1500 شاحنة دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح، منها 1150 شاحنة مصرية بنحو 80% من إجمالي المساعدات، موضحًا أن أعداد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة تزداد في فترة الهدنة، وأتمنى أن تكون الزيادة أكبر في الفترة المقبلة.

وتابع، أن المجتمع المدني يضطلع بدور الوسيط بين المتبرع والمستفيد، وكلما كان الوسيط آمن وتم توصيل التبرعات بالشكل الذي يريده المتبرع فإن هذا الأمر يدفع المتبرع إلى الثقة فينا وزيادة تبرعاته ويساهم بشكل اكبر في مؤسساتنا.

وأردف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن استجابة المصريين للتبرع لأهالي قطاع غزة كانت كبيرة جدا، موضحًا: "ما نفعله يمر بمراحل متعددة مثل جمع التبرعات وشراء المنتجات والتعبئة واللوجستيات والتحميل عبر الشاحنات ثم تفريغ الحمولات في فلسطين بالتنسيق بين الهلال الاحمر والهلال الأحمر في فلسطين، وهناك تعاون كبير بين مؤسساتنا وجمعياتنا في هذا الصدد".