رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا موسعا للإعداد للاحتفال بعيد الجامعة السنوي 47

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا للإعداد للاحتفال بعيد الجامعة ٤٧ بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء اللجنة المعنين بالإعداد والتجهيز.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الاجتماع ناقش الترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الجامعة السنوي في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع النظرى للكليات .

وأضاف رئيس الجامعة أن الاحتفال سيكون بشكل مؤسسي لائق يشمل تكريم أوائل الكليات وحملة الماجستير والدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري إلى جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس وقيادات وأعضاء الجهاز الإداري المحالين للتقاعد هذا العام .

وأكد القاصـد أهمية التكريم وتحفيز الفائقين والمتميزين علميا، ومن انتهت فترة عملهم لبلوغ السن القانوني وقدموا الكثير من جهدهم ووقتهم في العمل بالجامعة بجد وإخلاص.

كما ناقش القاصد مع اللجنة الإجراءات اللازمة لخروج الاحتفال بشكل لائق، مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون مع إدارات الجامعة للاعداد الجيد للحفل .

كما وجه القاصد الشكر للقائمين علي صيانة وتأهيل قاعة الاحتفالات التي تعد أكبر قاعات الاحتفالات بالجامعة وبها جميع الأجهزة والإمكانات اللازمة لعقد المؤتمرات والمناسبات الهامة بالجامعة.