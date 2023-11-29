مدير مركز الأهرام للدراسات: متوقع مشاركة مرتفعة للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه من المتوقع أن تكون مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات أعلى من المرات السابقة، موضحا أن مشاركة المواطنين بالخارج شهدت تحولا كبيرا بدءا من العام 2011، حيث تم إقرار حقهم في المشاركة بأي من الاستحقاقات الانتخابية والذي كان أمرا لم يحدث من قبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن المشاركة بأي أوراق ثبوتية سواء الرقم القومي أو جواز السفر، مما سهل الأمر على المصريين بالخارج وما عليهم سوى التوجه لمقر السفارة في البلد المتواجد بها للإدلاء بأصواتهم، موضحا أن المصريين في الخارج أصبحوا يشعرون بالمواطنة بشكل قوي كما المواطنين بالداخل على عكس السنوات التي سبقت 2011.

كما لفت إلى أن المصريين في الخارج يعبرون عن وطنهم في المجتمعات التي يعيشون فيها ويلعبون دورا مهما، خاصة المتواجدين في الخليج، في دعم الاقتصاد المصري بسبب التحويلات الكثيرة التي يقومون بها، مما يجعلهم رافدا مهما لدعم الاقتصاد.