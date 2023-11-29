تجديد حبس الطالبة المتهمة بإنهاء حياة جارتها في الشرقية

قررت نيابة أبو كبير اليوم تجديد حبس طالبة في المرحلة الثانوية الفنية 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل جارتها.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ابو كبير يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة ملك أدهم 6 سنوات مقيمة في قرية المشاعلة التابعة لنطاق مركز شرطة أبو كبير يفيد بتغيبها عن منزل الأسرة منذ الساعة الرابعة عصرًا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وتكثيف جهود البحث جرى العثور على الطفلة جثة هامدة داخل جوالين أعلى سطح منزل جيران أسرتها في القرية.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبة الواقعة جارة الطفلة المجني عليها تدعي "دنيا ص" 16 سنة طالبة في الصف الأول الثانوي الصناعي وأن الجريمة تمت بدافع سرقة القرط الذهبي من المجني عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالبة المتهمة وبمواجهتها أقرت بما أسفرت عنه التحريات وأنها قد استغلت غياب أسرتها عن المنزل ونفذت جريمتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7106 جنح مركز شرطة أبو كبير لسنة 2023 وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات مع التجديد لها في الموعد القانوني.