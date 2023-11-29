إحالة المتهمين بالاتجار في مخدر الآيس للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة المتهمين بالاتجار فى مخدر الآيس إلى المحاكمة الجنائية وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "مستأجرة" وبحوزته (كمية لمخدر الآيس وزنت 1,200 كيلوجرام –مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول - ميزان حساس).

وبمناقشته عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته قرر بشرائها من بعض الأشخاص مقيمين بفيلا "مستأجرة" كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر. باستهداف المكان المشار إليه أمكن ضبط (8 أشخاص "لـ6 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم ( 95 كيلو لمخدر الآيس داخل أكياس بلاستيكية "معد للبيع" – زجاجة لمخدر الآيس سائلة خام وزنت 5 كيلوجرامات – أقراص مطحونة وزنت 5 كيلو جرام - كمية كبيرة من مواد وأدوات تصنيع المواد المخدرة – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية "عملات أجنبية" – 2 سيارة "ملاكى").

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة (الآيس) متخذين من الفيلا المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ40 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



