بالفيديو.. كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر و15 مايو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية وتباطؤا في حركة السيارات بسبب زيادة ‏الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة وحتى ‏مدينة نصر، هناك كثافات مرورية في شارع رمسيس تقل تدريجيا وصولا إلى ‏غمرة.

وأوضحت أن كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد كثافة مرورية، وسيولة مرورية في شارع بورسعيد بدءًا من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة ‏الزاوية الحمراء، و ناك كثافات مرورية نسبية بمنطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، بينما المتجه إلى المؤسسة فسيجد سيولة مرورية ماعدا بعض الكثافات عند المظلات.

وأضافت أن هناك سيولة مرورية على الطريق الدائري بعد فتحه وإلغاء التحويلات التي كانت مقامة أثناء تركيب «الكمر الحديدي» عند منطقة البراجيل، ما أدى إلى تخفيف الضغط عن المهندسين ومحور صفط، علاوة على من الطريق الدائري لمحور 26 يوليو.

وأشارت إلى أن هناك كثافات مرورية في شارع الهرم تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، ‏وتتباطأ حركة السيارات بباقي الشارع، و هناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجييزة المعدني، و بالنسبة إلى شارع فيصل هناك كثافة مرورية تبدأ من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل، مع ظهور بعض الكثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة.

وأكملت أن هناك كثافات مرورية أعلى كوبري ‏ستانلي، وأيضا بطول الكورنيش، فضلا عن تواجد الكثافات المتفاوتة عند ‏الإشارات بطول الكورنيش، بينما هناك سيولة مرورية نسبية بالشوارع الجانبية.‏