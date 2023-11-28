عبد العزيز التركي: موسم الرياض حقق نتائج وأرقامًا مبهرة

قال الفنان السعودي عبدالعزيز التركي، إن موسم الرياض حقق نتائج وأرقامًا مبهرة على جميع الأصعدة، بما في ذلك الإيرادات المالية والمصروفات وعدد الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف “التركي”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “العربية”، أننا فخورون بقدرة هيئة الترفيه على إبراز جمال السعودية وثرائها، ونعتقد اعتقاداً راسخاً أننا إذا ما دمجنا الخبرات العالمية مع المواهب الوطنية فسيكون في وسعنا إنشاء عروض فريدة من شأنها أن تُخلف ذكريات لا تنسى وإرثا كبيرا.

وأوضح أن صناعة الترفيه في المملكة شهدت طفرة كبيرة أحدثتها فعاليات موسم الرياض، وفي المقابل عرضت طفرة جديدة حققها السعوديين العام الجاري 2023 بتسجيل أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل.

وأكد“التركي” أن قطاع الترفيه في المملكة جزء مهم ضمن برامج وأهداف رؤية 2030، التي أدركت في وقت باكر أن الترفيه شريان رئيسي لاقتصاداتها، يعمل على تنويع مصادر الدخل، ويتماشى مع التحولات العالمية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين؛ وهو ما يُفسر سعي الدول لتأسيس بنية تحتية للقطاع، تستطيع من خلالها تنظيم الفعاليات الكبرى، واستضافة مختلف الأحداث.

ونوه بأن الترفيه في المملكة أثبت نجاحه وتألقه وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن القدرة على توفير برامج ترفيه، تقنع الأسر السعودية بأن الترفيه الداخلي أفضل مئة مرة من الترفيه الخارجي، ويوفر لها ميزانيات ضخمة، كانت تنفق في دول العالم.