دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتعادل مع بورتو في الشوط الأول

سيطر التعادل على مجريات الشوط الأول بين برشلونة وبورتو، في المباراة التي تجمع المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح برشلونة أهداف الشوط الأول عن طريق المدافع جواو كانسيلو في الدقيقة 32، وتعادل إدواردو جابريل لصالح بورتو في الدقيقة 30.

جاء تشكيل برشلونة أمام بورتو كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إنييجو مارتينيز، كوندي

الوسط: فرانكي دي يونج، إليكاي جوندوجان، بيدري

الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في المباراة، ومواصلة صدارة المجموعة الثامنة، حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الأول، أما بورتو، فيخطط لتحقيق الفوز واحتلال صدارة المجموعة، وتعزيز فرصه في التأهل كمركز أول إلى الدور التالي.