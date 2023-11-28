ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يشارك في ندوة معًا نحو المستقبل

شارك الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، في ندوة (معاً نحو المستقبل، المشاركة والعمل) التي ينظمها منتدى حوار الثقافات في الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الثلاثاء، وذلك في احدي فنادق القاهرة الكبري.

حيث عبر عن سعادته بالمشاركة بهذا اللقاء المثمر الذي حضره الكثير من أطياف المجتمع، إذ حرص قدسه على تلبية دعوة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة والطائفة الإنجيلية في مصر، كما ذكر في كلمته للتلفزيون المصري أن مصر هي أساس المواطنة، إذ تحتضن وتدعم الجميع، وأن هذا اليوم العظيم قد ضم قامات عالية الشأن، تسعى جميعها للارتقاء بالبلاد أكثر وأكثر، كما أن مبادرة الهيئة الإنجيلية لعمل هذا اللقاء في غاية الأهمية، في ظل هذا التوقيت الذي نشهد فيه مصر بين دعم الأخوَّة والسعي نحو الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء كان بحضور الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الوزراء والنواب والسياسيين والإعلاميين ورجال الدين.

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