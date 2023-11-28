هيئة الأسرى تنشر أسماء المفرج عنهم ضمن الدفعة الخامسة بصفقة التبادل

أعلن نادي هيئة الأسرى الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى، ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلية، وهم:

1- أحمد نواف نياز سلايمة .

2- معتز خضر محمد خميس سلايمة .

3- سامح محمود موسى عطون

4- محمد عماد ابراهيم عطون

5- ادم محمود محمد ابو حامد

6- حمزة زرائد حمزة مغربي

7- محمد ممدوح كمال حمد

8- على مروان فؤاد علم

9- محمود خليل احمد سلايمة

10- نوح ناصر ابراهيم بسيسو

11- محمد محمود حمامرة .

12- يزن حمزة شاهر عفانة

13- مالك محمد عرفات ديبة

14- مومن محمد نايف صليبي

15- محمد عهد يونس شطارة

16- اسيل سميح خضر

17- ايه جلال محمد تميمي

18- ربى فهمي دار عاصي

19- هاله عمر ابرايه غنام

20- شدا محمد صالح برغوثي

21- لميس ماهر ابو عرقوب

22- فيرز عبد الله سلامه

23- شيماء احمد هندي

24- حنين اكرم مساعيد

25- خلود نضال شتيوي

26- اميمة عبد الله بشارات

27- مرفت منير حشيمة

28- ميرفت محمود العزة

29- منال دودين

30- تريا محمود ابو الهوى