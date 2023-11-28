ياسر صادق: سعيد بتكريمي من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أقامت ادارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ندوة للاحتفاء بالفنان والمخرج ياسر صادق أحد مكرمين الدورة الثامنة.

أدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر والذي بدأ حديثه بعرض مسيرة الفنان ياسر صادق حيث قال :الفنان ياسر صادق هو ممثل ومخرج قدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية تخرج من كلية التجارة شعبة إدارة أعمال عام ١٩٨٥م، وترأس فريق التمثيل بالكلية وحصل على جوائز عديدة بالمسرح الجامعي ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج منه عام ١٩٩٤ وشغل منصب مدير عام المسرح الحديث، ومنصب وكيل وزارة الثقافة، ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية كانت بداياته الفنية عام ١٩٨٩ م في مسرحية " تخاريف " ثم قدم العديد من العروض المسرحية منها على سبيل المثال " حوش بديعة " ، " يوم أن قتلوا الغناء " ، " سي على وتابعه قفه" ، " حب رايح جاي " تجاوزت اعماله ٨٠ عملا بين المسرح والتلفزيون والسينما.

ومؤخرا تقلد منصب مدير المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر، ومن أهم أعماله التلفزيونية بيت العيلة عام ١٩٩٢ إخراج حسين حلمي المهندس وتأليف فرج محمد وبطولة سهير المرشدي وجميل راتب وفايزة كمال ، مسلسل دهب قشرة عام ١٩٩٨م إخراج احمد صقر، مسلسل جائزة نوفل عام ٢٠٠٢م إخراج عمرو عابدين.



ثم وجه المخرج مازن الغرباوي الشكر والتقدير للفنان ياسر صادق الذي تحمل مسيرته العديد من الملفات كمدير ثقافي أو مخرج متفرد أو فنان قدير، وقد وقع اختيار اللجنة العليا للمهرجان على الفنان ياسر صادق بالإجماع.

وأوضح الغرباوي خلال كلمته أن العمل مع الفنان ياسر صادق يكسب أى فنان الشعور بإحساس العيلة الواحدة، واختتم كلمته معربا عن سعادته بتكريم الفنان ياسر صادق .

ثم وجه الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر مجموعة تساؤلات للفنان ياسر صادق، ومنها بداية

حبه للفن وتأثره بالمسرح الجامعي، ومرحلة التحاقه باستديو الممثل مع الفنان محمد صبحي والكاتب لينين الرملي، وتشعبه في أكثر من مجال ما بين التمثيل والإخراج والكتابة والإدارة واكتشافه للعديد من النجوم .

وفي بداية حديثه أعرب الفنان ياسر صادق عن سعادته بتكريمه من مهرجان شرم الشيخ موضحا أن سعادته متضاعفة لأن تكريمه جاء من مهرجان شبابي وهو دليل علي أن كل ما قدمه في مسيرته لم يذهب هباءا فهو دليل على التأثير الذي قدمه في نفوس الشباب الذي سيحملون الراية الفنية في المستقبل القريب .

ثم بدأ حديثه عن بداية شغفه بالفن الذي بدأ منذ صغره فقد كان من عائلة فنية وكان والده من مؤسسين الإذاعة المصرية وقدم العديد من البرامج الهامة والمتميزة وقد بدأ حبه للفن منذ أن كان في المدرسة وبالتحديد في الصف الثالث الابتدائي.

وعندما أراد الإلتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عقب انتهائه من المرحلة الثانوية رفضت عائلته مما جعله يلتحق بكلية التجارة وفي مسرح كلية التجارة بدأت تفجر موهبته فكان الفنان صلاح عبد الله الاب الروحي له فكان مسرح الجامعة هو المفرخة الحقيقة للعديد من المواهب والمدرسة الكبري وكان في دفعته العديد من الفنانين الذين ظهروا على الساحة واصبحوا نجوما وفنانين ذو ثقل ومنهم الفنان فتوح احمد والفنان سليمان عيد زمن قبلهم الفنان أحمد صيام والفنان محمد الصاوي والفنان أحمد الكحلاوي والعديد من الفنانين والنجوم الآخرين وقد كان الفنان صلاح عبد الله اول من قدمه في مسرح كلية تجارة وقدم معه اولي عروضه وهي مسرحية " بكالوريوس في حكم الشعوب " عام ١٩٨١ م.

ثم تحدث عن مرحلة انضمامه لفرقة استديو للفن فقد رشحه الفنان صلاح عبد الله للفنان محمد صبحي وجاء الترشيح عندما شاهد الكاتب لينين الرملي مسرحية البهلوان الذي كان أحد أبطالها وقام بدعوته للالتحاق باستديو الفن موضحا تعلمه العديد من الأشياء من خلال علاقته بالفنان محمد صبحي فتعلم منه على مستوى الإخراج العديد من الأشياء .

ثم انتقل للحديث عن تشعبه من مرحلة التمثيل إلي الإخراج ثم الادارة وتقديمه للعديد من النجوم منهم الفنان محمد رمضان وذلك من خلال مسرحية في ايه يا مصر والفنان فتحي عبد الوهاب وتقديمه للعديد من الروايات الدينية حيث قدم من خلال عروضه صورة أخرى للمسلم ولحضرة النبي ثم مرحلة بعد الثورة عندما عين مدير عام فرقة المسرح الحديث حيث قدم خلال فترة ادارته للمسرح ومنها باب الفتوح إخراج فهمي الخولي ، غيبوبه بطولة احمد بدير إخراج شادي سرور ،في صحتك يابا بطولة الفنان وائل نور والفنانة انتصار ، رئيس جمهورية نفسه للفنان محمد رمضان، رجل بلا أجندة.

وانتقل المخرج والفنان ياسر صادق للحديث عن علاقته بالفنان والمخرج مازن الغرباوي الذي توسم فيه منذ لقائه الأول معه انه فنان وشاب موهوب فكان من المفترض أن ينتج له عرض " حلم ليلة صيف " ولكنه لم يستكمل عمله في إدارة فرقة المسرح ولكن المخرج مازن الغرباوي قدم العرض عام ٢٠١٥م بعد تغير فريق عمل العرض.

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