حماة المستقبل: مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني

حث مصطفى جعفر سالمان، أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، وعضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب، والمصريين بالخارج بالتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور، وتفعيل للإرادة نحو مستقبل وطنهم الأم مصر .

وأوضح "سالمان" فى تصريحات صحفية، أن المصريين بالخارج يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري، في مختلف دول العالم، وأن الانتخابات ستجرى الجمعة القادمة على مدار 3 أيام، وسيكون علامة مهمة في تأكيد أصالة الشعب المصري وتمسكه رسم مستقبل وطنه، وسط ما نحيا فيه من محيط مليء بالتحديات والأزمات والكوارث، علاوة على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأزمة الطاقة، ولكن تظل مصر قوية وصامدة أمام كل تلك الأعباء وتواصل مسيرة البناء والتنمية التي شرعت فيها.

وأضاف عضو كتلة الحوار، أن الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، لذلك فإن انتخابات الرئاسة 2024، ستؤكد للجميع أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم ويلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة، على قلب رجل واحد في سبيل حماية الوطن وسيادة أراضيه.

يذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.