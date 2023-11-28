أبناء المؤسسات العسكرية يحققون إنجازا جديدا في بطولة العالم لناشئي رفع الأثقال بالمكسيك

حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى فى بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة المكسيك.

وقد شارك (5) لاعبين من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن (11) لاعبا ولاعبة يمثلون المنتخب القومى لرفع الأثقال فى البطولة ، وحصدوا (5) ميداليات متنوعة بواقع (3 فضية - 2 برونزية ) من إجمالى (9) ميداليات حققها المنتخب القومى لرفع الأثقال، حيث حقق الطالب السيد على عطية (3) ميداليات متنوعة بواقع ( 1 فضية - 2 برونزية ) فى ميزان (61) كجم ، وحققت اللاعبة فاطمة محمود صادق (2) ميدالية فضية فى وزن (87) كجم .





وكان فى استقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتقديم التهنئة للاعبين الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الدعم لتحقيق الألقاب والإنجازات الرياضية بكافة المحافل الدولية.

