«الهويشان» يشارك في الحوار السادس من مبادرة مكتبة الإسكندرية

شارك مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، في الحوار السادس من مبادرة مكتبة الإسكندرية «حوارات الإسكندرية» بعنوان "تحديات تداول المعلومات في العصر الرقمي: بين المصداقية والشائعة" وذلك اليوم الثلاثاء بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ترأس الحوار الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وشارك بالحوار الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث من المملكة العربية السعودية والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام، بصيرة، واللواء الدكتور عز الدين عوف، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الإستراتيجية، والدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي ومستشار الإعلام والإتصال.

وعلى هامش ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المكتبة ومركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية.