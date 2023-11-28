جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة تثقيفية بعنوان مصر تستحق (انزل – شارك)

عقدت ،جامعة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تحت شعار مصر تستحق (انزل – شارك)، والتى حاضرها الدكتور طاهر نصر مدرس زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا (كلية الدفاع الجوي) ومدرب وخبير للموارد البشرية بالاكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية، وهيام الطباخ عضو مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،وعمرو البشبشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، والدكتور على صبري امين عام الجامعة وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وحضور مكثف من طلاب الجامعة.

وخلال كلمته دعا، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، طلبة الجامعة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، وأن يكون لهم دور مهم وإيجابي في صياغة مستقبل وطننا الحبيب، موضحاً ان المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجباً وطنياً وقومياً، لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصة في هذا التوقيت، نظراً لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة، مؤكداً على أهمية الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الإنتخابية لتكون رسالة دعم قوية لوطننا أمام المتربصين في الداخل والخارج.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي؛ الي حرص الجامعة على دعم المسار التنموي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا دعم الجامعة لجهود الدولة، وضرورة رفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع، بما يحاك حول وطنهم من أخطار ومكائد، وتصحيح المعلومات المغلوطة، لمواجهة أي مخططات تستهدف أمن الوطن، مشيراً إلى القاء الضوء على جهود الدولة المصرية المتواصلة بين الماضي، والحاضر ، والمستقبل؛ في التصدي لكل المحاولات البائسة؛ للنيل من استقرارها، مطالباً جميع طلبة الجامعة بضرورة الحفاظ على استقرار الوطن ونبذ العنف والتطرف والفرق بين طرق الإرهاب وحماية الوطن.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي أن تلك الندوة تعد احدي سلسلة الندوات التوعوية التي تنظمها الجامعة تحت عنوان "انزل شارك "، لتوعية كافة منسوبيها بكلياتها المختلفة وحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، داعياً الطلاب الي الحذر من المؤامرات التى تحاك ضد مصر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التى تؤثر علي الروح المعنوية للشباب.

وأشار الدكتور طاهر نصر المدرس بهيئة الموارد النووية والمحاضر الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية، فى المحاضرة التي القاها، إلى أهمية الوعى السياسى الكامل بكل ما يحدث، والى التحلى بسلاح العلم والوعى فى مواجهة التحديات والازمات المحدقة بالوطن حتى تعبر الدولة إلى بر الأمان، مؤكداً على أهمية المحافظة على الوطن وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التى تحاول النيل من بلدنا الحبيبة مصر.

من جانبها أكدت هيام الطباخ عضو مجلس النواب، أن المشاركة في الانتخابات بشكل عام هو تأكيد لمبدأ المواطنة والذى يعنى إقامة دولة ديمقراطية حديثة، مؤكدة على أن مواجهة الفكر المتطرف يتم من خلال تعزيز قيم الانتماء للوطن والتوعية بالمخاطر المحيطة به مما يجعل المواطنين أداة تصدى لكل من يريد الخراب للوطن.