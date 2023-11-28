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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى طوباس

استشهاد طفل فلسطيني
استشهاد طفل فلسطيني
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد طفل برصاص الاحتلال في طوباس، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وطالبت الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية بحماية القطاع الصحي داخل غزة المحتلة، حيث بلغت أضرار القطاع بغزة ملايين الدولارات.

وتعجز مستشفيات شمال غزة عن تلبية حاجات المرضى، حيث تقدم ثلاث مستشفيات فقط الخدمة للمرضى بشمال القطاع.

يذكر أن الوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة أو إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع، تم تحت إشراف مصري كامل.

وزارة الصحة الفلسطينية رصاص الاحتلال طوباس القاهرة الاخبارية غزة