بالصور.. "حملة السيسي" تنشر أبرز فعاليات الأحزاب الداعمة لمرشحها

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن هناك لقاءات ومؤتمرات جماهيرية حاشدة، ومبادرات متنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

واستعرضت الحملة، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة، للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2023 .

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور جماهيرى حاشد تجاوز أكثر من عشرة آلاف مواطن من كافة مراكز وقرى محافظة الفيوم.

- عقدت أمانة الزراعة والموارد المائية، المركزية لحزب مستقبل وطن، مؤتمرها الأول، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، وذلك بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.

- نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الشرقية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

حزب حماة الوطن

- نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في محافظة أسوان بمركز نصر النوبة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

حزب الإصلاح والنهضة

- إحدى فعاليات حملة "مصر تختار الرئيس" التي أطلقها حزب الإصلاح النهضة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بعزبة المراغي بمحافظة الاسكندرية، حيث قامت الحملة بعمل لقاءات مع المتطوعين والقيادات الطبيعية النسائية بالمنطقة، لمتابعة حملة دعم المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- إحدى فعاليات حملة "مصر تختار الرئيس" التي أطلقها حزب الإصلاح النهضة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث قامت الحملة بعمل فاعلية طرق أبواب لتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة

- إحدى فعاليات حملة "مصر تختار الرئيس" التي أطلقها حزب الإصلاح النهضة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، حيث قامت الحملة بتجميع القيادات الطبيعية للتأكيد على دعم المرشح الرئاسي وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب الأحرار الدستورين

نظم حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، تحت شعار «اطمن.. انتخب»، وسط حضور حاشد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

يلا سيسي

- نظمت حملة يلا سيسي بمحافظة الجيزة مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

- نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في مدينة حلوان مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

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