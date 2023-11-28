فودة يلتقي وفدا روسيا يعمل بالغوص بمناسبة الاحتفال بالعام الـ20 لزيارتهم شرم الشيخ

استقبل اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفد أحد المؤسسات الروسية العاملة في مجال الغوص والتصوير تحت الماء، بمناسبة مرور 20 عاما علي زيارتهم المستمرة لشرم الشيخ كل عام علي مدار تلك الأعوام.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، ورئيس الشركة المصرية الجالبة للسياح وحيد توفيق حافظ، ورئيس مؤسسة الغوص الروسية سيرجي كيليو كوف.

وأعرب المحافظ خلال اللقاء عن سعادته باللقاء، املا ان تستمر تلك الزيارات لمدينة شرم الشيخ مع زيادة الأعداد عاما بعد عام، ووعد بالاحتفال باليوبيل الفضي بعد مرور خمسة اعوام اخري لزيارتهم لشرم الشيخ.

من جانبه اعرب رئيس المؤسسة انهم حريصون علي زيارة شرم الشيخ ومقاصدها السياحية الساحرة، وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء علي مجهوداته المميزة في اظهار المدينة بهذا الجمال مؤكدا انه كل يوم يرى الكثير من أعمال التطوير، وزيادة مناطق ومقاصد الجذب السياحي.

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