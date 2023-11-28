الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة ريازان

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت مسيرة أوكرانية مساء يوم الإثنين، في مقاطعة ريازان، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "اليوم، في حوالي الساعة 21:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بمسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية، فيما دمرت أنظمة الدفاع الجوي في أثناء الخدمة المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة ريازان".

وقال حاكم مقاطعة ريازان، بافل مالكوف، في قناته على "تيليجرام": "بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية".

وذكر موقع "Rzn.info"، أنه "سمع دوي انفجارين في السماء فوق ريازان، ومن المفترض أن المسيرة حاولت مهاجمة قاعدة دياجيليفو الجوية العسكرية".