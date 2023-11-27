الدفاع الروسية: مقتل 595 عسكريًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 595 عسكريا أوكرانيا وإسقاط صاروخي "إس-200"، و21 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الاثنين، عن سير الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب قناة روسيا اليوم - إنه على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت روسيا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

وأضاف البيان أن روسيا صدت هجوما أوكرانيا على محور كراسني ليمانس في جمهورية دونيتسك وبلغت خسائر أوكرانيا حوالي 280 عسكريا، كما أعلنت روسيا أنها أسقطت صاروخي "غس-200"، و21 مسيرة في دونيتسك وزابوروجيه.