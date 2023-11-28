اليوم.. بيراميدز يستضيف الإسماعيلي في مواجهة صعبة

يصطدم اليوم فريقا بيراميدز تحت القيادة الفنية لباتشيكو، والإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال، في مباراة مرتقبة بينهما مساء اليوم الثلاثاء في تمام الرابعة عصرا.

ويلتقي الفريقان ضمن مباريات الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز باستاد الدفاع الجوي.

وعاد الرباعي أحمد عادل عبد المنعم ومحمد مخلوف ومحمد بيومي ومحمد عمار، إلى قائمة تدريبات الدراويش الجماعية، وذلك بعد تعافيهم من الإصابة.



ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد خوضه 6 مباريات فاز بـ4 مباريات وتعادل في مباراة وخسارة مباراة وسجل لاعبوه 8 أهداف ودخل مرماه 6 أهداف.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء، وتعادل في مثله، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.