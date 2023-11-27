وزير التعليم يوجه المديريات بتشكيل فرق لمعالجة التسرب التعليمي

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية بتشكيل فرق لمعالجة التسرب من التعليم، لحصر المتسربين والطلاب معتادي الغياب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وإرسال كشوفات بالفرق وأسماء رؤسائها وأعضائها.

كما وجه بإعداد تقارير بإجراءات وآليات المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والحفاظ على استكمالهم الدراسة ومتابعتهم من خلال الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، مشيرًا إلى أن هناك ٥٠٠٠ مدرسة تعليم مجتمعي تضم حوالي ١٣٠ ألف طالب، وحوالي ٧٠٠٠ معلم.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.