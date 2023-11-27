ضياء رشوان: آلية تسليم الأسرى مستمرة كما هي.. ودور الصليب الأحمر الدولي قائم

تحدث الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن آلية تسليم الأسرى وفقا لما تنص عليه بنود الهدنة في قطاع غزة، مؤكدًا أن القواعد الرئيسية للآلية مازالت قائمة، حيث تسلم حركة حماس المحتجزين الذين لديها إلى الصليب الأحمر الدولي الذي يسلمهم إلى السلطات المصرية في معبر رفح أو في معابر أخرى لتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي.

وأضاف في مداخة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية مروة فهمي مقدمة برنامج "منتصف النهار": كان هناك لبعض المحتجزين، وقد تم التسليم في معبر كرم شمال شرقي غزة، بينما سُلم 3 تايلانديين ومحتجز روسي إلى السلطات المصرية في معبر رفح ثم سُلموا إلى الجانب الإسرائيلي".

وتابع: "على الصعيد اللوجستي والميداني، فإن دور الصليب الأحمر الدولي رئيسي ومستمر، والدور المصري في تسلم وتسليم بعض أو كل المحتجزين الإسرائيليين قائم كما هو، وعلى الناحية الأخرى تفرج السلطات الإسرائيلية عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وتسلمهم للصليب الأحمر الذي يسلمهم إلى ذويهم".

