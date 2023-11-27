جامعة القناة تستضيف اللقاء الحواري الرابع ضمن مبادرة "وطن آمن...لمستقبل أفضل"

استضافت جامعة قناة السويس اليوم الإثنين الجلسة الحوارية الرابعة، التي تم خلالها استضافة اللواء طبيب مجدي أمين مبارك رئيس شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، والدكتور أحمد أنور عبد الغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، في جلسة حوارية حول "الرعاية الصحية تحديات وإنجازات ".

أقيمت الجلسة بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، والعقيد فادي نبيل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وبدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

نظم اللقاء الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الإجتماعية.

جاء اللقاء بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي ممثلة في إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة، والسيدة مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي والإعلامي.

وبمشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

هذا وقام الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بتقديم كلمته، التي رحب خلالها بضيف اللقاء الحواري الرابع اللواء دكتور مجدي أمين كامل، مؤكداً أن الجامعة على مدار شهر كامل استضافت نخبة مختارة من الخبراء في كافة المجالات؛ لرصد التحديات والإنجازات التي نواجهها في الآونة الأخيرة، واليوم تم تحديده لمناقشة مشروع قومي هام رصد له فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا ألا وهو الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل من أهم المشروعات القومية، حيث تمثل صحة المواطن أساس لمجتمع قادر على التنمية والبناء.

ثم انتقل الدكتور ناصر مندور بالحديث حول الإنجازات التي تتم الآن بالمستشفى الجامعي ، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد أنور سيقوم بإلقاء الضوء حول تلك الإنجازات، معرباً عن بالغ سعادته أن تكون مستشفيات جامعة قناة السويس هى الأولى على مستوى الجمهورية التي تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي نهاية كلمته- أشار الدكتور ناصر مندور أن مشروع مشتقات البلازما يعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي نسعى اليوم من خلال تواجد اللواء مجدي أمين كامل أن نتعرف على أهميته وأهدافه وخطوات تحقيقه، ثم دعا رئيس الجامعة الدكتور مجدي أمين مبارك لإلقاء محاضرته.

ومن جانبه - عرض اللواء مجدي مبارك لما تم في هذا المشروع من 2014 وحتي 2019 والاهتمام البالغ للرئيس السيسي به، ففي 2019 كانت الجلسة الفاصلة مع رئيس الجمهورية، والوزراء المعنيين، لعرض الشركة التي ستتعامل في هذا الأمر، وكانت الجلسة للبحث عن الشركة المصنعة لمشتقات البلازما والأولى عالميا في هذا المجال،

وتابع اللواء دكتور مجدي مبارك جلسته بتعريف ما هي البلازما وأهميتها ، مؤكداً أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما قضية أمن قومي ، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 70 % من البلازما على مستوى العالم، مضيفاً أن أوروبا تستورد منها 40 ٪ .

وعن أهداف وأهمية مشروع مشتقات البلازما- أكد الدكتور مجدي مبارك أنه يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما في جمهورية مصر العربية ، من خلال تصنيع مشتقات البلازما طبقاً لأعلى معايير الأمان والجودة العالمية، لدعم النظام الصحي المصري، وماله من مردود إيجابي على المواطن المصري ، بالإضافة إلى تطوير ودعم الخبرة الطبية في التعامل مع البلازما ومشتقاتها، إلى جانب السعي نحو تحقيق الريادة في صناعة وإنتاج وتوزيع مشتقات البلازما في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوطين التكنولوجيا والخبرات المرتبطة بتلك الصناعة ، والكشف والمسح الطبي الدوري للمواطنين.

أما عن مشتملات المشروع فأعلن الدكتور مجدي أنها تشمل أولا : مراكز تجميع البلازما ، حيث نعمل على أنشاء وتشغيل عدد 20 مركزا للتبرع بالبلازما في مختلف المحافظات ، ثانياً: منشأة تصنيع وتشمل مصنع التجزئة ومصنع التنقية بقدرة تجزئة تصل إلى مليون لتر بلازما سنوياً ، ثالثاً: معمل مركزي : لعمل اختبارات لضمان سلامة المتبرعين، واختبارات البلازما ما بعد التبرع، لضمان معايير السلامة والجودة القصوى لمشتقات البلازما، رابعاً: مخزن رئيس للبلازما : ويشمل مركز لوجستي البلازما بقدرة على العزل وتخزين البلازما في درجة حرارة 30 % ، وأخيراً أكاديمية جريفولز : وهي حزمة من البرامج التدريبية المهنية المتخصصة في علوم البلازما والجودة لتدريب الكوادر المختصة للعمل في هذا المشروع.

ثم انتقلت الجلسة الحوارية إلى الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والذي عرض تقرير شامل حول التطوير الجذري الذي يتم داخل المستشفي الجامعي، مشيداً بالجهود الجلية للدكتور ناصر مندور في دعم المستشفيات الجامعية، لافتاً إلى أن عملية التطوير التي تتم الآن بالمستشفيات الجامعية هي الأولى منذ إنشاء المستشفى الجامعي، مشيراً إلى أن تلك العملية تمت على مراحل ودون توقف لعمل المستشفى ، كما عرض الدكتور أحمد أنور للمشروعات الجديدة التي تتم بالمستشفى الجامعي.. منها مبنى العيادات الخارجية، ومبني طب الأسرة ، ومبني طب وجراحة الأطفال بالإضافة إلى تطوير الأقسام الداخلية بالكامل، لافتًا إلى أن التعاون الذى يتم بين الجامعة والمحافظة والمنظومة الصحية فى الإسماعيلية سيعود بالنفع على مواطني الإقليم، مقدمًا الدعم اللوجستي بالكامل للمستشفيات الجامعية حتى تحقق أهدافها.

وأشار "أنور" إلى أن المستشفى الجامعي يقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبي واكتساب الخبرة العملية، فضلًا عن مساهمته بالتعاون مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، مؤكدًا أن تطوير مستشفيات جامعة قناة السويس تأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة، لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية الإسراع فيما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة فى مصر.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس أن المبنى الهيكلي لمستشفى جامعة قناة السويس يتكون من 4 أدوار (أرضي + 3 متكرر) بمسطح 3200 متر مربع للدور الواحد، بسعة 206 سرير، وقاعات للمحاضرات والأقسام التعليمية، ويتكون الدور الأرضي من غرف الأشعة، والعمليات، والمغسلة، والمطبخ، والتحاليل، وغرف الكاميرات والتحكم، وتشتمل الأدوار المتكررة أقسام المستشفى.

وتابع "أنور" أن مبنى العيادات الخارجية يتكون من 5 أدوار (أرضي + بدروم + 2 متكرر) بمسطح 2300 متر مربع للدور الواحد، ويشتمل المبنى على 74 عيادة في مختلف التخصصات، و7 قاعات دراسية، وصيدلية، وقسم للأشعة، وقسم للتحاليل، واستراحة للأطباء والتمريض، وملحق به فراغات تكميلية وخدمية.

وأكد الدكتور أحمد أنور، أنه تم اتخاذ الإجراءات التمهيدية لإنشاء مجمع مستشفيات تخصصية، مع عقد اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية، والتي على إثرها تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 31500 متر مربع ووضع تخطيط كامل للمشروع ليضم عدة مستشفيات مثل طب وجراحة الأطفال، ومركزًا لمناظير الجهاز الهضمي والكبد، وغيرها من المستشفيات المتخصصة من أجل تقدم خدمة طبية متميزة للمرضى، إلى جانب توسعة مستشفى الأورام والطب النووي لخدمة مرضى الأورام بإضافة دور رابع ، فى ضوء زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الأورام ، وتمهيدًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وفقًا للمبادرة الرئاسية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل مستشفى الأورام بالكامل لتتطابق مع معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف أن أعمال إعادة تأهيل الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي تمت كالتالي...

المرحلة الأولى تم البدء فيها من 21 فبراير 2022، أما المرحلة الثانية تم البدء فيها من 11مايو 2023.

وشملت عمليات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي "كافة الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال الحريق والواجهات، والتكييف المركزي، وغيره من التجهيزات" بسعة 206 سرير فى ضوء معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وتعقيبا على العرض الذي قدمه الدكتور أحمد أنور عن تطوير المستشفيات الجامعية- أفاد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية السابق أن تطوير المستشفيات ما كان ليرى النور، لولا الدعم الكبير الذي يوليه الدكتور ناصر مندور للمستشفيات الجامعية.

فمنذ اليوم الأول لتوليه قيادة الجامعة- أوضح أن المستشفيات الجامعية هي أحد أهم أولوياته. فالجامعة وكلياتها لها عمداؤها ووكلاؤها وأعضاء هيئة التدريس بها، أما المستشفيات الجامعية فكان لابد من دعمها، حتى نستطيع أن نوفر خدمات صحية أفضل، خاصة وأن 60% من عبء الخدمات الصحية بالمحافظة يقع على عاتق مستشفيات جامعة قناة السويس، مؤكداً أن حلم التطوير أصبح حقيقة على أرض الواقع ونجني ثماره ، لافتاً إلى أن خطة التطوير لها مراحل ونحن نسير وفق الجدول الزمني وبكل نجاح وإصرار، حتى نصل إلى الغاية الكبرى وهى إنشاء مستشفيات تخصصية تخدم كافة التخصصات لتقديم خدمات صحية أفضل.

ثم أنهى الدكتور ناصر مندور الجلسة بتوجيه كلمة لطلابه، أشار خلالها إلى أهمية موضوع جلسة اليوم ، مقدماً كل الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومؤكداً أنه لولا جهود الدولة وقياداتها وجميع العاملين بالمستشفيات ما كنا لنصل لهذا التطوير، فضلاً عن الدعم الكبير الذي يقدمه محافظ الإسماعيلية اللواء أ.ح شريف فهمي بشاره، والذي وفر قطعة أرض كبيرة لهذا المشروع العملاق مؤكداً أن الهدف واحد وهو تقديم رعاية صحية أفضل.



يُذكر أن الدكتور ناصر مندور كان قد استقبل اللواء الدكتور مجدي مبارك في مكتبه، وأهداه درع جامعة قناة السويس تقديراً لمشاركته في الجلسة الحوارية.