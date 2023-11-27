وفاة طالب سقط من الدور الرابع بمنزله فى المنيا

لقي طالب بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للإعلام بالمنيا، مصرعه اليوم الإثنين، وذلك بسبب سقوطة من الدور الرابع بمنزله.

تلقى اللواء محمد ضبش مساعد الوزير مدير أمن المنيا إخطارًا يفيد بورود إشارة من المستشفي بقدوم علي محمد علي 22 سنة بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للإعلام غارق في دماءة بسبب سقوطة من الدور الرابع بمنزله اثناء تصليح طبق الرسيفير وتوفي فى العناية المركزة.

وسادت حالة من الحزن على أهالي محافظة المنيا والطلاب بالمعهد العالي للإعلام بالمنيا الجديدة على وفاة الشاب محمد علي الذي شهد له الجميع بحسن الخلق والسلوك وكان محبوبًا من جميع زملائه.

قال عبدالرحمن محمد رئيس اتحاد الطلاب بالمعهد، إن علي محمد كان من أفضل الشباب خلقًا وتدينًا وكان دائمًا يدعونا للصلاة وينصحنا بالالتزام بها وكان متميزًا فى الدراسة ومساعدًا لزملائة ومحبوب من الجميع.

وأضاف حماد أحد أصدقائه، أنه كان ملتزمًا على أداء الصلاة في أوقاتها في المسجد ولن يترك فرض وكان يحرص دائما على صلاة الجنازات واداء الواجب.

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