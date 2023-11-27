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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يحضر المؤتمر السابع للمنتدى الإستراتيجي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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حضر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة المؤتمر الدولي السابع للمنتدى الإستراتيچي بالتعاون مع إتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري بعنوان الإقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة تحت شعار سياسات مصرية، مسارات مستقبلية تحت رعاية وزارات الإنتاج الحربي والبيئة والتموين والتجارة الداخلية.
حضر المؤتمر لفيف من كبار رجال الدولة وأساتذة الجامعات. كما حضر المؤتمر المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام.

جاء ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالاقتصاد الأخضر الذي يعد اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.

وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.  
صرّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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