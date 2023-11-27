سيف الدين هنداوي يتصدر مسلسل وثائقي لرابطة الدوري الأفريقي لكرة السلة عن أفضل 5 مواهب بالقارة

أعلنت رابطة الدوري الأفريقي لكرة السلة، NBA Africaعن إطلاق أول مسلسل وثائقي أصلي لها بعنوان "Born & Bred" المكون من خمس حلقات لأول مرة على تطبيق NBA اليوم، ويستعرض قصص 5 لاعبين حاليين وسابقين في أكاديمية NBA Africa، التي تسلط الضوء على نجوم كرة السلة في مصر وأفريقيا.

وتستعرض حلقات "Born & Bred" قصة اللاعب المصري الصاعد سيف الدين هنداوي صاحب الـ18 عاما ورحلته مع في كرة السلة مع أكاديمية NBA Africa. كما تسلط الضوء على لاعبي NBA Africa من عدة دول أفريقية، وهم النيجيري روبن تشينيلو، والمصري سيف الدين هنداوي، وخامان مالواتش من جنوب السودان، والسنغالي خادم رسول مبوب، وأجينالدو نيتو من أنجولا، ويتحدث المسلس عن رحلة كل لاعب صاعد في عالم كرة السلة، بما في ذلك إلقاء نظرة على المجتمعات التي نشاء فيها واللحظات التي شكلت حياتهم كلاعبين وشبان .

وينافس ثلاثة لاعبين هم تشينيلو ومبوب ومالواتش في موسم الدوري الأفريقي لكرة السلة 2023 BAL الذي يوفر فرصة لجيل اللاعبين الأفارقة للمشاركة في دوري محترف وعرض مواهبهم على المسرح العالمي، ومساعدة فرقهم على المنافسة على بطولة BAL

وستكون أول حلقتين على تطبيق NBAالحلقة الأولى بعنوان "كرة السلة اختارتني" بطولة تشينيلو والحلقة الثانية بعنوان "تسديدة من أول نظرة" بطولة نيتو وستكون متاحة حصرياً مع بقية حلقات المسلسل عبر اشتراك NBA League Pass، أما حلقة النجم المصري الصاعدسيف الدين هنداوي ستكون متاحة للمشاهدين مساء اليوم.

وأكد فرانك تراوري، رئيس عمليات كرة السلة في الدوري الأفريقي NBA Africa أنه سعيد بإطلاق مسلسل Born & Bred، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تعرض القصص الملهمة للاعبين الصاعدين في كرة السلة الأفريقية من جميع أنحاء القارة الذين جاءوا إلى أكاديمية NBA Africa لاتخاذ الخطوة التالية في رحلتهم نحو التطور في لعب كرة السلة.

وأضاف أن كل من هؤلاء اللاعبين لديه قصة فريدة من نوعها، لكنهم جميعا يشتركون في هدف واحد وهو التحسن كل يوم كرياضيين، وطلاب، وقادة ونتطلع إلى عرض قصصهم المذهلة لجمهور عالمي .

كما ستكون حلقة النجم المصري سيف الدين هنداوي بعنوان "من جيل إلى جيل" تأخذ الجمهور عبر أيام في حياة سيف الدين هنداوي لاعب أكاديمية NBA Africa خاصة أنه ينتمي إلى اسرة تعشق كرة السلة وولد سيف للاعبي كرة سلة سابقين هم والدته سلمى نجيب ووالده قيدار هنداوي، ليصبح حب سيف لكرة السلة متجذراً بعمق في تاريخ عائلته منذ انضمامه إلى أكاديمية NBA Africa في عام 2021، مثّل هنداوي منتخب مصر لكرة السلة في العديد من البطولات الدولية كما لعب هنداوي مؤخراً مع نادي بترو دي لواندا الأنجولي خلال موسم منافسات 2023 BAL

وأكد سيف هنداوي في حلقته من(Born & Bred) إن كرة السلة هي لعبة الالتزام والاستمرارية وهذا ما أريد أن أفعله في باقي مشواري وهذا يعني أنني فعلت شيئاً لنفسي إنها رياضة تعلمك الكثير خارج الملعب أيضاً وحلمي هو أن أرتقي إلى المستوى التالي وأن أكون المصري التالي الذي يلعب في الدوري الأميركي للمحترفين NBA

وتعتبر NBA Africa هي مركز تدريب كرة سلة للنخبة في السنغال والتي تهتم بأفضل اللاعبين الصاعدين في افريقيا، وتعد الأولى من نوعها في القارة منذ إطلاق الأكاديمية في عام 2017، التحق أكثر من 35 مشاركاً من الذكور والإناث بمدارس في الولايات المتحدة، ووقعوا عقوداً احترافية من رابطة الدوري الأميركي للمحترفين NBA.