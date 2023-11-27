بالفيديو.. التجارة والصناعة تكشف تفاصيل أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير

قالت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن مشروع التدريب خطوة نحو التصدير يتم تنفيذه في إطار اتفاقية موقعة بين المركز والمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة وجهاز تنمية المشروعات.

وأضافت "ماري" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن مشروع التدريب خطوة نحو التصدير هو أساس مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم فى مجال التصدير، موضحًا أن هذا المشروع يأتي فى إطار رؤية القيادة السياسية بأهمية التوجه نحو التصدير.

وتابع، أن وزير التجارة والصناعة يوجه دائما بضرورة العمل على خلق جيل جديد من المصدرين المؤهلين بشكل سليم للتمكن من تحقيق زيادة فى معدل نمو الصادرات المصرية، ويتم تقديم من خلال تلك المبادرة تدريب 600 مصدر من رواد الأعمال والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.