حدث في مثل هذا اليوم 27 نوفمبر

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الـ27 من نوفمبر. في هذا التقرير، سنستعرض مجموعة من الأحداث الهامة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في هذا اليوم البارز.
1095
البابا أوربان الثاني يعلن الحملة الصليبية الأولى في مجلس كليرمون.
1703
تم تدمير منارة Eddystone الأولى في العاصفة العظيمة عام 1703.
1727
وضع حجر الأساس لكنيسة القدس في برلين.
1807
العائلة الملكية البرتغالية تغادر لشبونة للهروب من القوات النابليونية.
1810
خدعة بيرنرز ستريت ارتكبها ثيودور هوك في مدينة وستمنستر ، لندن.
1815
اعتماد دستور مملكة بولندا.
1830
تشهد القديسة كاثرين لابوري ظهور ماريان.
1835
إعدام جيمس برات وجون سميث في لندن ؛ كانا آخر شخصين يتم إعدامهما بتهمة اللواط في إنجلترا.
1839
تأسست الجمعية الإحصائية الأمريكية في بوسطن ، ماساتشوستس.
1856
أدى انقلاب 1856 إلى تبني لوكسمبورغ أحادي الجانب لدستور رجعي جديد.
1863
الحرب الأهلية الأمريكية: قائد سلاح الفرسان الكونفدرالي جون هانت مورغان والعديد من رجاله يهربون من سجن أوهايو ويعودون بأمان إلى الجنوب.
1863
الحرب الأهلية الأمريكية: معركة تشغيل الألغام: تتخذ قوات الاتحاد بقيادة الجنرال جورج ميد مواقع ضد القوات التي يقودها الجنرال الكونفدرالي روبرت إي لي.
1868
الحروب الهندية الأمريكية: معركة نهر واشيتا: اللفتنانت كولونيل جورج أرمسترونج كاستر بجيش الولايات المتحدة يقود هجومًا على شايان الذين يعيشون في أرض محمية.
1886
تعرض القاضي الألماني إميل هارتويتش لإصابات قاتلة في مبارزة ، والتي ستصبح خلفية لثيودور فونتانالصورة إيفي بريست.
1895
في النادي السويدي النرويجي في باريس ، وقع ألفريد نوبل وصيته الأخيرة ، وتجنب ممتلكاته لتأسيس جائزة نوبل بعد وفاته.
1896
أيضا يتم تنفيذ رش زرادشت لريتشارد شتراوس لأول مرة.
1901
تم إنشاء الكلية الحربية للجيش الأمريكي.
1912
إسبانيا تعلن محمية على الشاطئ الشمالي للمغرب.
1924
في مدينة نيويورك ، يقام أول موكب يوم عيد الشكر لميسي.
1940
في رومانيا ، اغتال الحزب الفاشي للحرس الحديدي الحاكم أكثر من 60 شخصًا اعتقلوا الملك كارول الثاني من مساعدي رومانيا والمعارضين السياسيين الآخرين.
1940
الحرب العالمية الثانية: في معركة كيب سبارتيفينتو ، شاركت البحرية الملكية في ريجيا مارينا في البحر الأبيض المتوسط.
1942
الحرب العالمية الثانية: في طولون ، أغرقت البحرية الفرنسية سفنها وغواصاتها لإبعادها عن أيدي النازيين.
1944
الحرب العالمية الثانية: انفجار سلاح الجو الملكي البريطاني فولد: أدى انفجار في مستودع ذخيرة لسلاح الجو الملكي في ستافوردشاير إلى مقتل سبعين شخصًا.
1945
تأسست منظمة كير (التي كانت آنذاك الجمعية التعاونية للتحويلات الأمريكية إلى أوروبا) لإرسال حزم الإغاثة الغذائية من كير إلى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
1954
إطلاق سراح ألجير هيس من السجن بعد 44 شهرا بتهمة الحنث باليمين.
1965
حرب فيتنام: أخبر البنتاغون الرئيس الأمريكي ليندون جونسون أنه إذا نجحت العمليات المخطط لها ، فيجب زيادة عدد القوات الأمريكية في فيتنام من 120.000 إلى 400.000.
1968
أصبحت بيني آن إيرلي أول امرأة تلعب كرة سلة احترافية كبيرة ، من أجل كنتاكي كولونيلز في مباراة ABA ضد فريق لوس أنجلوس ستارز.
1971
تطلق المركبة المدارية “المريخ 2” التابعة لبرنامج الفضاء السوفيتي وحدة هبوط. تتعطل وتتحطم ، لكنها أول جسم من صنع الإنسان يصل إلى سطح المريخ.
1973
التعديل الخامس والعشرون: صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بـ 92 صوتًا مقابل 3 لتأكيد تعيين جيرالد فورد نائبًا لرئيس الولايات المتحدة. (في 6 ديسمبر ، سيصدق عليه مجلس النواب 387-35).
1975
اغتال الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت روس ماكويرتر ، بعد مؤتمر صحفي أعلن فيه ماكويرتر عن مكافأة للقبض على المسؤولين عن تفجيرات وإطلاق نار متعددة في جميع أنحاء إنجلترا.
1978
في سان فرانسيسكو ، اغتيل عمدة المدينة جورج موسكون والمشرف السابق للمثليين هارفي ميلك على يد المشرف السابق دان وايت.
1978
تأسس حزب العمال الكردستاني (PKK) في مدينة ريحا (أورفة) في تركيا.
1983
رحلة أفيانكا 011: تحطمت طائرة بوينج 747 بالقرب من مطار باراخاس في مدريد ، مما أسفر عن مقتل 181.
1984
بموجب اتفاقية بروكسل الموقعة بين حكومتي المملكة المتحدة وإسبانيا ، وافقت الأولى على الدخول في مناقشات مع إسبانيا حول جبل طارق ، بما في ذلك السيادة.
1987
تحطمت رحلة الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا رقم 295 وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 159 شخصًا.
1989
رحلة أفيانكا 203: انفجرت طائرة بوينج 727 في الجو فوق كولومبيا ، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 107 أشخاص وثلاثة على الأرض. ستعلن منظمة Medellín Cartel مسؤوليتها عن الهجوم.
1992
للمرة الثانية خلال عام ، تحاول القوات العسكرية الإطاحة بالرئيس كارلوس أندريس بيريز في فنزويلا.
1997
خمسة وعشرون شخصا قتلوا في مذبحة سوهان الثانية في الجزائر.
1999
يتولى حزب العمال من يسار الوسط السيطرة على حكومة نيوزيلندا حيث أصبحت الزعيمة هيلين كلارك أول رئيسة وزراء منتخبة في تاريخ نيوزيلندا.
2001
تم اكتشاف الغلاف الجوي للهيدروجين على كوكب خارج المجموعة الشمسية بواسطة تلسكوب هابل الفضائي ، وهو أول غلاف جوي تم اكتشافه على كوكب خارج المجموعة الشمسية.
2004
أعاد البابا يوحنا بولس الثاني رفات القديس يوحنا الذهبي الفم إلى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
2006
يوافق مجلس العموم الكندي على اقتراح قدمه رئيس الوزراء ستيفن هاربر يعترف بكيبيك كأمة داخل كندا.
2009
تفجير نيفسكي إكسبريس: انفجرت قنبلة في قطار نيفسكي السريع بين موسكو وسانت بطرسبرغ ، مما أدى إلى خروجها عن مسارها وتسبب في مقتل 28 شخصًا وإصابة 96 بجروح.
2015
الولايات المتحدة: أطلق مطلق النار النشط داخل منشأة لتنظيم الأسرة في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو النار على أربعة ضباط شرطة على الأقل. توفي ضابط في وقت لاحق. كما قتل مدنيان وجرح ستة. استسلم مطلق النار في وقت لاحق.