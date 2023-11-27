حدث في مثل هذا اليوم 27 نوفمبر

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الـ27 من نوفمبر. في هذا التقرير، سنستعرض مجموعة من الأحداث الهامة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في هذا اليوم البارز.



1095

البابا أوربان الثاني يعلن الحملة الصليبية الأولى في مجلس كليرمون.

1703

تم تدمير منارة Eddystone الأولى في العاصفة العظيمة عام 1703.

1727

وضع حجر الأساس لكنيسة القدس في برلين.

1807

العائلة الملكية البرتغالية تغادر لشبونة للهروب من القوات النابليونية.

1810

خدعة بيرنرز ستريت ارتكبها ثيودور هوك في مدينة وستمنستر ، لندن.

1815

اعتماد دستور مملكة بولندا.

1830

تشهد القديسة كاثرين لابوري ظهور ماريان.

1835

إعدام جيمس برات وجون سميث في لندن ؛ كانا آخر شخصين يتم إعدامهما بتهمة اللواط في إنجلترا.

1839

تأسست الجمعية الإحصائية الأمريكية في بوسطن ، ماساتشوستس.

1856

أدى انقلاب 1856 إلى تبني لوكسمبورغ أحادي الجانب لدستور رجعي جديد.

1863

الحرب الأهلية الأمريكية: قائد سلاح الفرسان الكونفدرالي جون هانت مورغان والعديد من رجاله يهربون من سجن أوهايو ويعودون بأمان إلى الجنوب.

1863

الحرب الأهلية الأمريكية: معركة تشغيل الألغام: تتخذ قوات الاتحاد بقيادة الجنرال جورج ميد مواقع ضد القوات التي يقودها الجنرال الكونفدرالي روبرت إي لي.

1868

الحروب الهندية الأمريكية: معركة نهر واشيتا: اللفتنانت كولونيل جورج أرمسترونج كاستر بجيش الولايات المتحدة يقود هجومًا على شايان الذين يعيشون في أرض محمية.

1886

تعرض القاضي الألماني إميل هارتويتش لإصابات قاتلة في مبارزة ، والتي ستصبح خلفية لثيودور فونتانالصورة إيفي بريست.

1895

في النادي السويدي النرويجي في باريس ، وقع ألفريد نوبل وصيته الأخيرة ، وتجنب ممتلكاته لتأسيس جائزة نوبل بعد وفاته.

1896

أيضا يتم تنفيذ رش زرادشت لريتشارد شتراوس لأول مرة.

1901

تم إنشاء الكلية الحربية للجيش الأمريكي.

1912

إسبانيا تعلن محمية على الشاطئ الشمالي للمغرب.

1924

في مدينة نيويورك ، يقام أول موكب يوم عيد الشكر لميسي.

1940

في رومانيا ، اغتال الحزب الفاشي للحرس الحديدي الحاكم أكثر من 60 شخصًا اعتقلوا الملك كارول الثاني من مساعدي رومانيا والمعارضين السياسيين الآخرين.

1940

الحرب العالمية الثانية: في معركة كيب سبارتيفينتو ، شاركت البحرية الملكية في ريجيا مارينا في البحر الأبيض المتوسط.

1942

الحرب العالمية الثانية: في طولون ، أغرقت البحرية الفرنسية سفنها وغواصاتها لإبعادها عن أيدي النازيين.

1944

الحرب العالمية الثانية: انفجار سلاح الجو الملكي البريطاني فولد: أدى انفجار في مستودع ذخيرة لسلاح الجو الملكي في ستافوردشاير إلى مقتل سبعين شخصًا.

1945

تأسست منظمة كير (التي كانت آنذاك الجمعية التعاونية للتحويلات الأمريكية إلى أوروبا) لإرسال حزم الإغاثة الغذائية من كير إلى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

1954

إطلاق سراح ألجير هيس من السجن بعد 44 شهرا بتهمة الحنث باليمين.

1965

حرب فيتنام: أخبر البنتاغون الرئيس الأمريكي ليندون جونسون أنه إذا نجحت العمليات المخطط لها ، فيجب زيادة عدد القوات الأمريكية في فيتنام من 120.000 إلى 400.000.

1968

أصبحت بيني آن إيرلي أول امرأة تلعب كرة سلة احترافية كبيرة ، من أجل كنتاكي كولونيلز في مباراة ABA ضد فريق لوس أنجلوس ستارز.

1971

تطلق المركبة المدارية “المريخ 2” التابعة لبرنامج الفضاء السوفيتي وحدة هبوط. تتعطل وتتحطم ، لكنها أول جسم من صنع الإنسان يصل إلى سطح المريخ.

1973

التعديل الخامس والعشرون: صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بـ 92 صوتًا مقابل 3 لتأكيد تعيين جيرالد فورد نائبًا لرئيس الولايات المتحدة. (في 6 ديسمبر ، سيصدق عليه مجلس النواب 387-35).

1975

اغتال الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت روس ماكويرتر ، بعد مؤتمر صحفي أعلن فيه ماكويرتر عن مكافأة للقبض على المسؤولين عن تفجيرات وإطلاق نار متعددة في جميع أنحاء إنجلترا.

1978

في سان فرانسيسكو ، اغتيل عمدة المدينة جورج موسكون والمشرف السابق للمثليين هارفي ميلك على يد المشرف السابق دان وايت.

1978

تأسس حزب العمال الكردستاني (PKK) في مدينة ريحا (أورفة) في تركيا.

1983

رحلة أفيانكا 011: تحطمت طائرة بوينج 747 بالقرب من مطار باراخاس في مدريد ، مما أسفر عن مقتل 181.

1984

بموجب اتفاقية بروكسل الموقعة بين حكومتي المملكة المتحدة وإسبانيا ، وافقت الأولى على الدخول في مناقشات مع إسبانيا حول جبل طارق ، بما في ذلك السيادة.

1987

تحطمت رحلة الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا رقم 295 وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 159 شخصًا.

1989

رحلة أفيانكا 203: انفجرت طائرة بوينج 727 في الجو فوق كولومبيا ، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 107 أشخاص وثلاثة على الأرض. ستعلن منظمة Medellín Cartel مسؤوليتها عن الهجوم.

1992

للمرة الثانية خلال عام ، تحاول القوات العسكرية الإطاحة بالرئيس كارلوس أندريس بيريز في فنزويلا.

1997

خمسة وعشرون شخصا قتلوا في مذبحة سوهان الثانية في الجزائر.

1999

يتولى حزب العمال من يسار الوسط السيطرة على حكومة نيوزيلندا حيث أصبحت الزعيمة هيلين كلارك أول رئيسة وزراء منتخبة في تاريخ نيوزيلندا.

2001

تم اكتشاف الغلاف الجوي للهيدروجين على كوكب خارج المجموعة الشمسية بواسطة تلسكوب هابل الفضائي ، وهو أول غلاف جوي تم اكتشافه على كوكب خارج المجموعة الشمسية.

2004

أعاد البابا يوحنا بولس الثاني رفات القديس يوحنا الذهبي الفم إلى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.

2006

يوافق مجلس العموم الكندي على اقتراح قدمه رئيس الوزراء ستيفن هاربر يعترف بكيبيك كأمة داخل كندا.

2009

تفجير نيفسكي إكسبريس: انفجرت قنبلة في قطار نيفسكي السريع بين موسكو وسانت بطرسبرغ ، مما أدى إلى خروجها عن مسارها وتسبب في مقتل 28 شخصًا وإصابة 96 بجروح.

2015

الولايات المتحدة: أطلق مطلق النار النشط داخل منشأة لتنظيم الأسرة في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو النار على أربعة ضباط شرطة على الأقل. توفي ضابط في وقت لاحق. كما قتل مدنيان وجرح ستة. استسلم مطلق النار في وقت لاحق.