تعيين عضو جديد بمجلس إدارة الاتحاد المحلي لنقابات عمال الفيوم

قرر رئيس الاتحاد لنقابات عمال الفيوم، خالد معروف حسين، ضم محمد محي الجاحد، لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المحلي لنقابات عمال الفيوم ممثلاً عن شركة الفيوم للغاز وذلك لصالح العمل النقابي.

جاء ذلك بقرار رقم ١٣ بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٣ وبعد الاطلاع على قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وعلى لائحة النظام الأساسى للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعلى قرار رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تشكيل الإتحاد المحلي لعمال محافظة الفيوم.

يذكر أن محمد محي الجاحد، تخرج في كلية الحقوق جامعة بني سويف في عام ٢٠١٥ والتحق للعمل في قسم العلاقات العامة بشركة الفيوم للغاز، وهو عضو مجلس إدارة نادي شباب ناصر الرياضي، وله العديد من الأنشطة الخدمية بمحافظة الفيوم.