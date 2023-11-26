بالمستندات.. أول رد من اتحاد الطائرة على شكوى الزمالك ضد مايا ممدوح

رد الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد اللاعبة مايا ممدوح لاعبة فريق السيدات بعدما سافرت للمشاركة مع نادي الهلال السعودي دون الحصول على إذن من النادي أو الاتحاد.

وأرسل نادي الزمالك طلبًا لإيقاف اللاعبة بعدما غادرت للمشاركة في دورة الألعاب السعودية رفقة نادي الهلال السعودي في الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر الجاري دون الحصول على موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك وإحالتها للتحقيق مع حفظ حقوق النادي لدي اللاعبة بالاتحاد.

وأكد الاتحاد في خطابه للزمالك أن اللاعبة سافرت إلي المملكة العربية السعودية للمشاركة في دورة الألعاب السعودية بالمخالفة للوائح وتعليمات الاتحاد دون الحصول علي موافقة الاتحاد المصري ودون اعتماد العقد المبرم بينها وبين نادي الهلال السعودي ودون سداد الرسوم المقررة للاتحاد عن المشاركات الخارجية.

تابع الخطاب أن اللاعبة سافرت إلي المملكة العربية السعودية دون اتخاذ الإجراءات المقررة بلوائح الاتحاد المصري للكرة الطائرة للحصول علي البطاقة الدولية أو خطاب رسمي من الاتحاد يسمح لها بالمشاركة في دورة الألعاب السعودية

وعليه قرر الاتحاد إيقاف اللاعبة وإحالتها للتحقيق بمعرفة الاتحاد المصري للكرة الطائرة وعرض الأمر علي لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد علي أن تمتثل اللاعبة للتحقيق أمام الشئون القانونية بالاتحاد يوم الاثنين المقبل بمقر الاتحاد في ستاد القاهرة الدولي.

كما اعتمد الاتحاد إيقاف اللاعبة بمعرفة نادي الزمالك مع حفظ حقوق النادي لدي اللاعبة بالاتحاد لحين إجراء التحقيقات بمعرفة النادي وبحضور المستشار القانوني للاتحاد طبقًا لنشرة التعليمات الخاصة بالاتحاد المصري للكرة الطائرة بصفتها لاعبة دولية، علي أن يوافي الاتحاد بنتيجة التحقيقات التي تتم والقرار الصادر بشأنها

من ناحية أخرى خاطب الاتحاد المصري للكرة الطائرة الأمين العام للاتحاد السعودي للكرة الطائرة من أجل الاستفسار منه عن كيفية مشاركة مايا ممدوح في دورة الألعاب السعودية بالمملكة ضمن صفوف نادي الهلال السعودي خلال الفترة من 22 حتى 30 نوفمبر الجاري دون الحصول على موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك

أو الحصول على البطاقة الدولية أو موافقة رسمية من الاتحاد المصري للكرة الطائرة وذلك وفقًا للشكوى المقدمة من نادي الزمالك للاتحاد المصري في هذا الشأن.